Bitcoin crolla sotto la soglia psicologica dei 30.000

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilconferma la sua estrema volatilitàndoladei 30.000 dollari per unità ma per gli addetti ai lavori bisogna aspettare.: cosa significa? Secondo diversi analisti il crollo verticale sarebbe causato dalle dichiarazioni Janet Yallen, ex presidente della FED e probabile Segretario del Tesoro, che avrebbe espresso