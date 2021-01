Bigfoot avvistato su Google Earth | il video del “ritrovamento” diventa virale

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Un curioso utente Tik Tok ha condiviso undi una ricerca suche lo avrebbe portato ad avvistare. Nel corso degli anni ci siamo resi conto come lecar abbiano immortalato in giro per il mondo diversi eventi curiosi. Sapendo che c’è la possibilità di avere una visuale reale del luogo che si sta osservando tramite, gli utenti, un po’ per noia un po’ per curiosità, si mettono ad osservare le immagini di luoghi che con molta probabilità non avranno mai modo di vedere. L’ultima curiosità scoperta grazie allo strumento del browser diè stato l’avvistamento di un mostro mitico conosciuto con il nome di. Per chi non lo sapesse si tratta di una leggenda metropolitana ...