Biden torna all' Obamacare | ' Diamo un' opportunità agli americani in mezzo alla pandemia'

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Con un ordine esecutivo Joeha rilanciato la possibilità di aderire ai programmi previsti dall'Affordable Care Act, l'che nei suoi quattro anni di presidenza Trump ha cercato in tutti ...

Nei suoi 4 anni di Presidenza Trump ha provato a depotenziarlo e svuotarlo in ogni modo, ma non è riuscito ad abrogarlo totalmente ...BOLLETTINO IMPERIALE Dopo l’entrata in carica del successore di Trump, prosegue lo scontro tra Stati Uniti e Cina. Epl e Quad si addestrano nell’Indo-Pacifico. L’accordo sino-europeo sugli investiment ...