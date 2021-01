Bestiario dei giorni di festa: i versi postumi di Gabriele Galloni (Di giovedì 28 gennaio 2021) I versi postumi di Gabriele Galloni, il poeta morto nel 2020 a 25 anni, nel Bestiario dei giorni di festa pubblicato da Ensemble Il poeta Gabriele Galloni, scomparso pochi mesi fa a soli 25 anni, ha lasciato una raccolta di quaranta poesie, quasi tutti di tre versi endecassilabi – sul modello dei bestiari medievali – che la casa editrice Ensemble di Roma… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Idi, il poeta morto nel 2020 a 25 anni, neldeidipubblicato da Ensemble Il poeta, scomparso pochi mesi fa a soli 25 anni, ha lasciato una raccolta di quaranta poesie, quasi tutti di treendecassilabi – sul modello dei bestiari medievali – che la casa editrice Ensemble di Roma… L'articolo Corriere Nazionale.

RRRRiccobene : @PoliticaPerJedi Infatti l’unica cosa che capisco è che invece dei cialtroni di IV va al governo l’acqua di sentin… - bestiario : RT @____nur: Ieri proteste in tantissime città russe per l'arresto di Navalny, tornato in patria dopo essere stato curato in Germania a cau… - kalle2303 : RT @Zetaricordi: Il Bestiario dei Patribeoti ItaGLIani è ben assortito nei commenti a questo post. -

Ultime Notizie dalla rete : Bestiario dei 'Bestiario dei giorni di festa': i versi postumi di Gabriele Galloni - DIRE.it Dire Bestiario dei giorni di festa: i versi postumi di Gabriele Galloni

I versi postumi di Gabriele Galloni, il poeta morto nel 2020 a 25 anni, nel Bestiario dei giorni di festa pubblicato da Ensemble Il poeta Gabriele Galloni, scomparso pochi mesi fa a soli 25 anni, ha l ...

Simone Carraro – Radica corta, albero brullo

Comunicato stampa. ALMA ZEVI Venezia presenta la prima mostra personale di Simone Carraro, Radica corta, albero brullo. Carraro (n. 1995) è un giovane artista diplomato nel 2018 ...

I versi postumi di Gabriele Galloni, il poeta morto nel 2020 a 25 anni, nel Bestiario dei giorni di festa pubblicato da Ensemble Il poeta Gabriele Galloni, scomparso pochi mesi fa a soli 25 anni, ha l ...Comunicato stampa. ALMA ZEVI Venezia presenta la prima mostra personale di Simone Carraro, Radica corta, albero brullo. Carraro (n. 1995) è un giovane artista diplomato nel 2018 ...