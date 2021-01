Bestaven vince il Vendée Globe | 2 800 km in solitario attorno al mondo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Yannick, lo skipper francese di Maître Coq IV, è il vincitore assoluto della nona edizione del, il giro delsenza scalo. In realtà questa mattina ha tagliato il traguardo a ...

Il francese ha tagliato la linea del traguardo al 3° posto dopo 80 giorni 13 ore 59 minuti e 46 secondi, ma ha ricevuto un abbuono di 10 ore per il salvataggio di Escoffier. Pedote 6° provvisorio ...Il Vendée Globe è il prestigiosissimo giro del mondo in barca a vela, una regata completamente in solitaria, senza possibilità di attracco o di assistenza esterna che prevede una circumnavigazione del ...