Bergoglio, "intervento chirurgico urgente". Le conferme sui "dolori troppo acuti". Il Papa sempre più assente: ora è tutto chiaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Un intervento chirurgico urgente" per Papa Francesco. La notizia è stata diffusa da Dagospia che parla di un intervento per risolvere i problemi di deambulazione. Il capo della Santa Sede infatti da tempo soffre di "dolori acuti" provocati dal nervo sciatico. A darne conferma il settimanale spagnolo Vida Nueva di cui il Pontefice - ricorda Dago - è un avido lettore. L'intervento ha costretto Bergoglio a cancellare tutti gli impegni. L'udienza al corpo diplomatico presso il Vaticano compresa. I dolori avevano costretto il Papa a rinunciare a presiedere anche la messa della Domenica della parola di Dio il 24 gennaio. Al suo posto l'Arcivescovo Fisichella. Ma non era la prima volta. La sciatalgia aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Un" perFrancesco. La notizia è stata diffusa da Dagospia che parla di unper risolvere i problemi di deambulazione. Il capo della Santa Sede infatti da tempo soffre di "" provocati dal nervo sciatico. A darne conferma il settimanale spagnolo Vida Nueva di cui il Pontefice - ricorda Dago - è un avido lettore. L'ha costrettoa cancellare tutti gli impegni. L'udienza al corpo diplomatico presso il Vaticano compresa. Iavevano costretto ila rinunciare a presiedere anche la messa della Domenica della parola di Dio il 24 gennaio. Al suo posto l'Arcivescovo Fisichella. Ma non era la prima volta. La sciatalgia aveva ...

GeMa7799 : Il Papa, 'intervento chirurgico urgente'. Le conferme sui 'dolori troppo acuti'. Bergoglio, agenda annullata: ora è… - giuseppelovo2 : CONTE PER ME HAI FINITO IL TUO TEMPO NON INSISTERE SI VEDE CHE SEI STANCO MENTALMENTE E UNA TUA PERMANENZA FAREBBE… - Melaverde21 : RT @GianlucaMarlet1: Dalla presentazione de: L'ULTIMA RELIGIONE (Canale youtube: LA CASA DEL SOLE). Un estratto dell'intervento di Paolo G… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergoglio intervento L'insegnamento di Papa Francesco e la Filosofia della Complessità Il Lametino Giorno della Memoria, Papa: "Ricordare è segno di civiltà e umanità"

All'udienza generale il Papa ha parlato del Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah. "Ricordare - ha detto - è un'espressione di umanità, ricordare è segno di civiltà, ricordare è ...

Festa dei giornalisti e Domenica della Parola. Seccia celebra con gli operatori dei media

La necessità che i giornalisti siano in mezzo alla gente, cioè il messaggio di Papa Francesco per la festa di San Francesco di Sales, è stata sollecitata ieri mattina da don Adolfo Putignano nella rel ...

All'udienza generale il Papa ha parlato del Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah. "Ricordare - ha detto - è un'espressione di umanità, ricordare è segno di civiltà, ricordare è ...La necessità che i giornalisti siano in mezzo alla gente, cioè il messaggio di Papa Francesco per la festa di San Francesco di Sales, è stata sollecitata ieri mattina da don Adolfo Putignano nella rel ...