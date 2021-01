Berbatov | “Suarez pentito di aver lasciato il Barcellona? Si sta facendo grasse risate”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “è una macchina. Guarda come sta guidando l’Atletico Madrid. Fin dall’inizio, da quando è arrivato, ha fatto subito bene. L’Atletico sta guidando La Liga. Ha sette punti di vantaggio e due gare in meno da giocare. Se saràdella sua scelta didetto addio al? Credo che Luis si stiauna grassa risata in questo momento”. Dimitarha commentato così l’avventura di Luisall’Atletico Madrid dopo il benservito datogli dal. L’ex attaccante del Manchester United tra le altre sta dalla parte dell’uruguaiano e critica il club blaugrana: “Sono molto contento di come stanno andando le cose per lui adesso, perché ilha fatto un pessimo lavoro con lui. Uno dei migliori ...