Benefici e proprietà dei cetriolini nella nostra dieta

Leggi su virali.video

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sicuramente conoscerete i cetrioli, ma sapete quali effetti positivi hanno per il nostro organismo? I cetrioli sono un alimento poverissimo di calorie e ricco di acqua. Sono un ottimo rimedio per le nostre diete e aiutano a reintegrare i Sali minerali. Sono dei vegetali conosciuti da tempi antichissimi e in Italia si utilizzano molto nelle ricette di tante regioni e specialmente Puglia, Veneto e Lazio. Oggi vogliamo spiegarvi 7 motivi per cui questi ortaggi risultano davvero eccezionali e perché sono ottimi alleati del nostro benessere. credit: pixabay/Pumuki111 1. Sono un depurante naturale Grazie al contenuto di acqua e potassio, questi ortaggi svolgono un’ottima azione detox, eliminano le tossine del corpo e promuovono la funzionalità renale. Per massimizzarne gli effetti è meglio consumarli crudi e con la buccia. 2. Aiutano le diete Per il loro apporto calorico bassissimo e l’alto ...