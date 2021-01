Beautiful, anticipazioni USA: BRIDGET coinvolta in un “momento di speranza”. Quale sarà? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ormai è una tradizione che a Beautiful si ripete almeno una volta o due all’anno: il ritorno nelle puntate americane di BRIDGET Forrester, la figlia di Eric e Brooke, interpretata come ormai succede dal 2004 da Ashley Jones. Anche questa volta, le anticipazioni parlano di una visita, per cui non più di una o poche puntate che, negli USA, andranno in onda nella seconda settimana di febbraio. Solitamente, BRIDGET appare per matrimoni o festività, pronunciando una manciata di battute e senza impattare davvero su una storyline del momento, un po’ poco considerando come, per più di un decennio (nelle varie reincarnazioni che, attrice dopo attrice, hanno interessato il personaggio), BRIDGET sia stata una dei volti protagonisti e più amati della soap. La sua ultima apparizione, nelle puntate ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ormai è una tradizione che asi ripete almeno una volta o due all’anno: il ritorno nelle puntate americane diForrester, la figlia di Eric e Brooke, interpretata come ormai succede dal 2004 da Ashley Jones. Anche questa volta, leparlano di una visita, per cui non più di una o poche puntate che, negli USA, andranno in onda nella seconda settimana di febbraio. Solitamente,appare per matrimoni o festività, pronunciando una manciata di battute e senza impattare davvero su una storyline del, un po’ poco considerando come, per più di un decennio (nelle varie reincarnazioni che, attrice dopo attrice, hanno interessato il personaggio),sia stata una dei volti protagonisti e più amati della soap. La sua ultima apparizione, nelle puntate ...

