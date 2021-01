Beautiful, anticipazioni puntata 28 gennaio: il consiglio di Donna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Beautiful, anticipazioni 28 gennaio: mentre Hope è impegnata con Thomas, Brooke esprime le sue preoccupazioni a Donna. Hope ha deciso di accettare la proposta di Thomas per un appuntamento insieme a Douglas. La ragazza non ha intenzione di cedere al suo ricatto, ma ha intenzione di sfruttare l’ossessione di Thomas nei suoi confronti per ottenere la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021)28: mentre Hope è impegnata con Thomas, Brooke esprime le sue preoccupazioni a. Hope ha deciso di accettare la proposta di Thomas per un appuntamento insieme a Douglas. La ragazza non ha intenzione di cedere al suo ricatto, ma ha intenzione di sfruttare l’ossessione di Thomas nei suoi confronti per ottenere la L'articolo proviene da YesLife.it.

