Batterie di nuova generazione, la Commissione europea finanzia la bergamasca Green Energy Storage (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Commissione europea ha dato il via libera, nella giornata di martedì 26 gennaio, al secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulle Batterie, a cui partecipano oltre all’Italia anche Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia. L’obiettivo del Progetto è quello di creare una catena del valore sostenibile e innovativa che porterà l’Europa a produrre materie prime, celle, moduli e sistemi di Batterie di nuova generazione e che consentirà la riconversione e il riciclaggio delle Batterie con metodi innovativi e più efficienti. L’Italia partecipa a questo importante progetto, su impulso del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, con ben 12 imprese (Endurance, Enel X, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha dato il via libera, nella giornata di martedì 26 gennaio, al secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulle, a cui partecipano oltre all’Italia anche Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia. L’obiettivo del Progetto è quello di creare una catena del valore sostenibile e innovativa che porterà l’Europa a produrre materie prime, celle, moduli e sistemi didie che consentirà la riconversione e il riciclaggio dellecon metodi innovativi e più efficienti. L’Italia partecipa a questo importante progetto, su impulso del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, con ben 12 imprese (Endurance, Enel X, ...

