Basket, Eurolega 2021: Milano completa il gennaio perfetto. L'Olimpia fa 6/6, sconfitto anche lo Zenit (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano completa il suo gennaio perfetto, centrando la sesta vittoria consecutiva in Eurolega. L'Olimpia fa suo anche lo scontro diretto con lo Zenit San Pietroburgo, battendo i russi per 82-76, confermandosi al terzo posto in solitaria in classifica. Match difficile per la squadra di Messina, che ha saputo soffrire e colpire poi nel finale di partita con i suoi leader offensivi. Kevin Punter è il miglior marcatore con 14 punti, ma l'MVP è Kyle Hines, che sfiora la doppia doppia con 12 punti ed 8 rimbalzi. Importanti anche i 13 di Rodriguez e i 12 di Delaney, con anche un Micov da dieci punti, otto dei quali fondamentali nell'ultimo quarto. Per lo Zenit ci sono 12 punti di Austin Hollins e Kevin Pangos, ...

