Bandcamp, il vinile alternativa a Spotify? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Spotify, si sa, è una grande risorsa per gli artisti. Ma non è l'unica. Bandcamp è una valida alternativa, e oggi porta una considerevole novità. Bandcamp e il vinile, come funziona? Il progetto Bandcamp è nato nel 2007 in California, e si propone come uno spazio digitale pensato per permettere agli artisti di promuovere al meglio i loro album. L'idea di trasformare questi ultimi in vinili si rifà ad un dato dello scorso anno. Negli Stati Uniti sono stati venduti 27 milioni di LP, il 27% del totale degli album venduti. Non è poco, ed è bastato a Ethan Diamond, imprenditore e fondatore di Bandcamp, per comprendere che i 33 e 45 giri possono avere di nuovo mercato. Da qualche giorno, infatti, il servizio online darà la possibilità di convertire i propri album in ...

Avete mai sentito parlare di Bandcamp? Oggi la piattaforma dà il via alla stampa dei vinili per la musica dei suoi artisti. Vediamo insieme.

