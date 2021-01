Aveva ragione Salvini. Arrestati per spaccio gli abitanti della casa di Bologna cui citofonò

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 gennaio 2021). Ricordate tutto il casinò che fu montato per la sua citofonata ain piena campagna elettorale per le Regionali? «Scusi lei spaccia?» fu la frase che fece il giro del’Italia, anche perché pronunciata in favor di telecamere. Al di là dell’opportunità – diremmo nulla – di un’iniziativa del genere, il tempo ha datoal leaderLega. Così sintetizza l’edizione bolognese di Repubblica: Questa volta a citofonare non è stato Matteo, ma i carabinieri. E a finire agli arresti non è stato il minorenne indicato dal leghista come spacciatore il 21 gennaio dell’anno passato, in piena campagna per le Regionali, bensì i suoi genitori. Ben Ali Labini Faouzi (59 anni) e la moglie Caterina Razzo (58) sono stati fermati martedì nel loro ...