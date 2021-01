Avengers: Age of Ultron, Paul Bettany: "Joss Whedon insisteva per mostrare il pene di Visione" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Paul Bettany ricorda come, in Avengers: Age of Ultron, Joss Whedon volesse a tutti i costi mostrare il pene di Visione, ma gli executive Marvel si sono opposti. Il pene di Visione ha rischiato di apparire in Avengers: Age of Ultron. A svelarlo è l'interprete del personaggio, l'attore inglese Paul Bettany, che ricorda l'insistenza di Joss Whedon sulla questione. Paul Bettany ha fatto il suo ingresso nell'MCU nel 2008 doppiando Jarvis, l'intelligenza artificiale di Tony Stark, in Iron Man. Nel 2015 gli è stato affidato anche un personaggio in carne ed ossa (più o meno), ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021)ricorda come, in: Age ofvolesse a tutti i costiildi, ma gli executive Marvel si sono opposti. Ildiha rischiato di apparire in: Age of. A svelarlo è l'interprete del personaggio, l'attore inglese, che ricorda l'insistenza disulla questione.ha fatto il suo ingresso nell'MCU nel 2008 doppiando Jarvis, l'intelligenza artificiale di Tony Stark, in Iron Man. Nel 2015 gli è stato affidato anche un personaggio in carne ed ossa (più o meno), ...

Paul Bettany ricorda come il regista Joss Whedon abbia insistito per mostrare i genitali di Visione in Avengers: Age of Ultron.

