Autostrade: nuovo Piano per 2.900 assunzioni fino al 2024 (Di giovedì 28 gennaio 2021) La società ricerca nuovi profili di diplomati e laureati in tutta Italia. Il nuovo Piano Industriale 2020-2024 di Autostrade per l’Italia, prevede la creazione di 2.900 posti di lavoro per l’inserimento di nuovi profili, che dovranno gestire i servizi digitali, la ricerca e i rapporti con i clienti: “la promozione del talento e del valore umano sono gli elementi centrali per consentire il successo del Piano. Le assunzioni riguarderanno le principali sedi di ASPI e delle sue controllate in tutta Italia”. Inoltre il Piano prevede importanti investimenti per il miglioramento della gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture, l’ammodernamento e l’ampliamento della rete per aumentare la sicurezza dei servizi digitali ai viaggiatori e il comfort del viaggio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) La società ricerca nuovi profili di diplomati e laureati in tutta Italia. IlIndustriale 2020-diper l’Italia, prevede la creazione di 2.900 posti di lavoro per l’inserimento di nuovi profili, che dovranno gestire i servizi digitali, la ricerca e i rapporti con i clienti: “la promozione del talento e del valore umano sono gli elementi centrali per consentire il successo del. Leriguarderanno le principali sedi di ASPI e delle sue controllate in tutta Italia”. Inoltre ilprevede importanti investimenti per il miglioramento della gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture, l’ammodernamento e l’ampliamento della rete per aumentare la sicurezza dei servizi digitali ai viaggiatori e il comfort del viaggio ...

qui_finanza : Autostrade: nuovo Piano per 2.900 assunzioni fino al 2024 La società ricerca nuovi profili di diplomati e laureati… - isNews_it : Autostrade: nuovo Piano per 2900 assunzioni fino al 2024 #isNews - Soverato : Autostrade: nuovo Piano per 2.900 assunzioni fino al 2024 - palermomaniait : Autostrade: nuovo Piano per 2.900 assunzioni fino al 2024 - - ShippingItaly : In Mediterraneo è nato un nuovo player pronto ad aprire due autostrade del mare -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade nuovo Autostrade: nuovo Piano per 2.900 assunzioni fino al 2024 QuiFinanza Cesena, nuovo ospedale: firmato il contratto per la progettazione

Passo fondamentale verso la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena: è stato sottoscritto il contratto che sancisce u ...

Autostrada Messina-Catania, al via il ripristino della segnaletica

Venerdì 29 gennaio, a seguito della posa del nuovo asfalto, inizieranno gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale ...

Passo fondamentale verso la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena: è stato sottoscritto il contratto che sancisce u ...Venerdì 29 gennaio, a seguito della posa del nuovo asfalto, inizieranno gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale ...