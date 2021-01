Auguri a Gigi Buffon | il portiere della Juventus compie 43 anni

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilazzurro, Gianluigi, arriva a 43. Recordman di presenze in Nazionale e Serie A, ha vinto dieci campionati e un Mondiale. Gianluigifesteggia il 43° compleanno. Ilazzurro è nato a Carrara, in Toscana, il 28 gennaio 1978. Gli inizi a Parma L’estremo difensore ha esordito in Serie A con la maglia del Parma ancora minorenne nel 1995 contro il Milan di Capello. Fin da subito,impressiona per le sue capacità. Con i ducali vincerà una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa. fonte foto https://www.facebook.com/fcita/Il trasferimento allaNell’estate del 2001viene acquistato dallaper circa 100 miliardi di lire! Il numero ...