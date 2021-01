Audero | “Vorremmo almeno il pari contro la Juve Purtroppo c’è Cristiano Ronaldo…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La Sampdoria vuole continuare a volare e a togliersi soddisfazioni importanti. Tuttavia il calendario pone sulla strada dei blucerchiati un ostacolo davvero ostico: lantus. I bianconeri vanno in cerca di punti preziosi in ottica scudetto. Così l'appuntamento di Genova diventa importante per entrambe le formazioni.caption id="attachment 1074567" align="alignnone" width="1800"Ronaldo (Getty Images)/captionDUELLOSarà una sfida nella sfida il duello traRonaldo ed Emil. Il portiere blucerchiato è in forma smagliante a giudicare dalle ultime gare, ma il portoghese resta un avversario difficilmente stoppabile. L'estremo difensore commenta l'avvicinamento al match ai microfoni di Sky Sport: "Puoi studiarlo quanto vuoi, ma ha così tante qualità e spunti che c’è poco da fare a prescindere quando ...