Atletica | Tamberi | “Voglio arrivare agli Europei al meglio”

Inizia la nuova stagione agonistica per Gianmarco Tamberi. Il 28enne altista marchigiano affronterà un fitto calendario di gare che lo vedrà in pedana per cinque volte in meno di un mese; primo appuntamento domani ad Ancona, poi il 2 febbraio in Slovacchia, a Banskà Bystrica, il 5 a Praga, il 17 a Torun, sede degli Europei e il 20 e 21 febbraio tornerà nella sua Ancona per gli Assoluti. Principale obiettivo di questo viaggio è trovare la condizione ideale dal punto di vista fisico e tecnico per affrontare al meglio gli Europei Indoor di Torun in Polonia, in programma dal 5 al 7 marzo, dove cercherà di difendere il titolo continentale conquistato nel 2012 a Glasgow, e il grande sogno dell'Olimpiade di Tokyo. Tamberi, tesserato nel 2021 con il team veneto ATL-Etica San Vendemiano, si racconta molto ...

Inizia la stagione agonistica per Gianmarco Tamberi che lo porterà prima agli Europei Indoor di Torun in Polonia e successivamente al grande sogno delle Olimpiadi di Tokyo ...

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Gianmarco Tamberi scalda i motori, la nuova stagione agonistica è in partenza con il grande sogno dell’Olimpiade di Tokyo come traguardo principale. Tappa intermedia verso la c ...

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Gianmarco Tamberi scalda i motori, la nuova stagione agonistica è in partenza con il grande sogno dell'Olimpiade di Tokyo come traguardo principale. Tappa intermedia verso la c ...