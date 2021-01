Atlanta, fuga di sostanze chimiche da un’azienda di pollame: 6 morti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un bilancio gravissimo quello di un incidente avvenuto in un impianto di trasformazione alimentare di Ganesville ad Atlanta, negli Stati Uniti; si contano 6 morti e decine di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Al momento i feriti sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Incidente chimico in un impianto L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino ore locali presso la Prime Pak Foods sita nella Contea di Hall. Inizialmente l’incidente era stato riportato come esplosione poi, dopo le verifiche, è stato evidenziato che a causare un bilancio così grave è stata una fuga di azoto liquido. Al momento tre delle persone ricoverate in ospedale risultano in gravissime condizioni, stanno lottando tra la vita e la morte. Tra i feriti trasportati in ospedali ci sono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un bilancio gravissimo quello di un incidente avvenuto in un impianto di trasformazione alimentare di Ganesville ad, negli Stati Uniti; si contano 6e decine di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Al momento i feriti sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Incidente chimico in un impianto L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino ore locali presso la Prime Pak Foods sita nella Contea di Hall. Inizialmente l’incidente era stato riportato come esplosione poi, dopo le verifiche, è stato evidenziato che a causare un bilancio così grave è stata unadi azoto liquido. Al momento tre delle persone ricoverate in ospedale risultano in gravissime condizioni, stanno lottando tra la vita e la morte. Tra i feriti trasportati in ospedali ci sono ...

