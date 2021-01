Atalanta-Lazio di Coppa, videoanalisi. Gasp-Inzaghi, duelli a tutto campo (ma attenzione, domenica, ad Acerbi) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ecco qui la videoanalisi di Atalanta-Lazio di Coppa Italia. Nei 6 video che seguono, la tattica generale, gli schieramenti dopo il rosso di Palomino, il gol di Djimsiti, il pareggio della Lazio, la pressione dell’Atalanta e il gol di Miranchuk. … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ecco qui ladidiItalia. Nei 6 video che seguono, la tattica generale, gli schieramenti dopo il rosso di Palomino, il gol di Djimsiti, il pareggio della, la pressione dell’e il gol di Miranchuk. …

Atalanta_BC : ???? #Romero recupera palla sulla 3/4 della Lazio e serve #Miranchuk, che non sbaglia davanti a Reina!!! Torniamo in… - Sport_Mediaset : #CoppaItalia, #AtalantaLazio 3-2: Gasperini vola in semifinale. #SportMediaset - UEFAcom_it : L'Atalanta supera la Lazio ed è in semifinale di #CoppaItalia ?????? Chi è stato il migliore in campo? #UCL - Dalla_SerieA : Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Inzaghi: 'Questa la sfida più importante' - - gabripuggioni28 : @LGWsport Atalanta 3 - Lazio 2. Atalanta in 10 per l'espulsione di Palomino. Quindi caro Louis Girardi, si può vin… -