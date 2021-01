AstraZeneca, Ue pronta a bloccare l'export. Londra: «I nostri vaccini non si toccano». Domani il sì dell'Ema (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'autorizzazione dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino AstraZeneca arriverà Domani nei tempi previsti, ma l'Ue ancora non riesce a trovare una soluzione ai ritardi... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'autorizzazione'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccinoarriverànei tempi previsti, ma l'Ue ancora non riesce a trovare una soluzione ai ritardi...

Agenzia_Ansa : #Vaccini: Faz: ' #AstraZeneca pronta a pubblicare il contratto con l'Ue'. Attesa per domani la decisione dell'Ema.… - infoiteconomia : AstraZeneca, Ue pronta a bloccare l'export. Londra: «I nostri vaccini non si toccano». Domani il sì dell'Ema - voceditalia : Scontro con AstraZeneca, l’Ue pronta a bloccare l’export - ilmessaggeroit : AstraZeneca, Ue pronta a bloccare l'export. Londra: «I nostri vaccini non si toccano». Domani il sì dell'Ema - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini: Faz: ' #AstraZeneca pronta a pubblicare il contratto con l'Ue'. Attesa per domani la decisione dell'Ema. #Germa… -