Astrazeneca | “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito Ma governo Uk disse no”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) C’è un risvolto “molto amaro”, raccontato da due giornalisti britannici su Twitter, nella vicenda del, su cui è in atto uno scontro tra la casa farmaceutica anglo svedese e l’Unione europea per tempi e ritmi della distribuzione. Come noto ilè statoin collaborazione con l’università di, anche perchénon è specializzata in questo tipo di produzioni. Idel prestigioso ateneo britannico avevano sottoscritto un impegno perché la licenza del nuovo preparato fosse non esclusiva (ossia qualsiasi casa farmaceutica avrebbe potuto avervi accesso) e libera da royalities, in sostanza gratuita. Ricordiamo che, come tutti gli altri, anche questoè stato ...