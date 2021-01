Ascolti Tv mercoledì 27 gennaio 2021 la Juventus a 4,5 milioni, bene la Caserma a 2,2 milioni IGT a 1,18 milioni su TV8 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ascolti Tv mercoledì 27 gennaio Prima serata Juventus – Spal4.513 milioni e 16.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Made in Italy 1×03 1a Tv 2.685 milioni e 11.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? 2.433 milioni e 10.8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % La Caserma 2.268 milioni e 9.9% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Mission Impossible Rogue Nation1.619 milioni e 7% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Italia’s Got Talent 1a Tv 1.186 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 28 gennaio 2021)Tv27Prima serata– Spal4.513e 16.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Made in Italy 1×03 1a Tv 2.685e 11.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? 2.433e 10.8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % La2.268e 9.9% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Mission Impossible Rogue Nation1.619e 7% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Italia’s Got Talent 1a Tv 1.186 ...

