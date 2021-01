Ascolti TV | Mercoledì 27 gennaio 2021. Coppa Italia al 16.8%, Made in Italy 11.2%. Parte bene La Caserma (9.9%), IGT al 5% su Tv8 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Juventus-Spal Nella serata di ieri, Mercoledì 27 gennaio 2021, su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Spal ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Made in Italy ha incollato davanti al video 2.685.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 La Caserma debutta con 2.268.000 spettatori e il 9.9%. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto 1.619.000 spettatori pari al 7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.433.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 779.000 spettatori (3.4%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 868.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent riParte da ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Juventus-Spal Nella serata di ieri,27, su Rai1 la partita diJuventus-Spal ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5inha incollato davanti al video 2.685.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 Ladebutta con 2.268.000 spettatori e il 9.9%. Su1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto 1.619.000 spettatori pari al 7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.433.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Speciale Staseratotalizza un a.m. di 779.000 spettatori (3.4%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 868.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8’s Got Talent rida ...

