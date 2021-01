Ascolti Tv di ieri mercoledì 27 gennaio 2021 | La Caserma all' esordio sfiora il 10%

Leggi su leggo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 455.000 (1,7%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti 419.000 (1,6%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.780.000 (21,4%). Su Canale5 Caduta Libera 3.845.000 (17,5%). ...