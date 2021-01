**Arte: Luca della Robbia, 'Madonna di S.Fiora' venduta per 2 milioni di dollari** (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Una "Madonna col bambino", chiamata "La Madonna di Santa Fiora", attribuita a Luca della Robbia e datata 1440/1450, è stata aggiudicata oggi all'asta da Sotheby's a New York per 2.016.500 dollari (commissioni comprese) durante la vendita del catalogo "Masters Week". Era stimata tra i 700mila e il milione di dollari. Nei giorni scorsi il Comune di Santa Fiora (Grosseto), tramite il sindaco Federico Balocchi, aveva lanciato un appello a investitori e mecenati, fondazioni e istituzioni bancarie, al Ministro della Cultura ed alla Regione Toscana, affinchè partecipassero all'asta e tentare così di "riportare a casa" la preziosa opera d'arte. Il rilievo in terracotta invetriata fu commissionato dalla famiglia Sforza di Santa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Una "col bambino", chiamata "Ladi Santa", attribuita ae datata 1440/1450, è stata aggiudicata oggi all'asta da Sotheby's a New York per 2.016.500 dollari (commissioni comprese) durante la vendita del catalogo "Masters Week". Era stimata tra i 700mila e il milione di dollari. Nei giorni scorsi il Comune di Santa(Grosseto), tramite il sindaco Federico Balocchi, aveva lanciato un appello a investitori e mecenati, fondazioni e istituzioni bancarie, al MinistroCultura ed alla Regione Toscana, affinchè partecipassero all'asta e tentare così di "riportare a casa" la preziosa opera d'arte. Il rilievo in terracotta invetriata fu commissionato dalla famiglia Sforza di Santa ...

