Arte: Guercino e Guardi, due nuovi record per disegni su carta (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Due nuovi record per lavori su carta per gli artisti italiani Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666), e Francesco Guardi (1712-1793) nell'asta 'Old Master Drawings' di Sotheby's a New York. "Apollo che scuoia Marsia", un piccolo disegno del Guercino, eseguito a penna con inchiostro bruno e acquarello, è stato aggiudicato per 315.000 dollari. Una veduta veneziana di Guardi, dal titolo "Il ritorno del Bucintoro da San Nicolò di Lido", eseguita con penna a inchiostro bruno e acquarello su gesso nero, è stata venduta per 1.230.000 dollari, il doppio della stima di pArtenza. Complessivamente il catalogo 'Old Master Drawings' ha incassato 5,3 milioni di dollari, quasi il doppio della stima minima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Dueper lavori super gli artisti italiani Giovanni Francesco Barbieri, detto il(1591-1666), e Francesco(1712-1793) nell'asta 'Old Master Drawings' di Sotheby's a New York. "Apollo che scuoia Marsia", un piccolo disegno del, eseguito a penna con inchiostro bruno e acquarello, è stato aggiudicato per 315.000 dollari. Una veduta veneziana di, dal titolo "Il ritorno del Bucintoro da San Nicolò di Lido", eseguita con penna a inchiostro bruno e acquarello su gesso nero, è stata venduta per 1.230.000 dollari, il doppio della stima di pnza. Complessivamente il catalogo 'Old Master Drawings' ha incassato 5,3 milioni di dollari, quasi il doppio della stima minima ...

New York, 28 gen. – (Adnkronos) – Due nuovi record per lavori su carta per gli artisti italiani Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666), e Francesco Guardi (1712-1793) nell'asta 'Ol ...