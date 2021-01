Arte | Botticelli superstar | ritratto record venduto per 92 milioni di dollari

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 gennaio 2021) New York, 28 gen. – (Adnkronos) – Sandro(1445-1510)all’asta “Masters Week” di New York da Sotheby’s: ilintitolato “Giovane che tiene in mano un tondello” è stato aggiudicato oggi per 92,1di(commissioni comprese). Il dipintofaceva pdella collezione del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow, che lo aveva acquistato nel 1982 all’asta da Christie’s a Londra per 810.000 sterline. Il precedenteper un’opera diera di 10,4di, stabilito dalla cosiddetta “The Rockefeller Madonna”, aggiudicata da Christie’s nel gennaio 2013 a New York. Ilassoluto per un’opera ...