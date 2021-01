Arte: Botticelli superstar, ritratto record venduto per 92 milioni di dollari (2) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il dipinto di Botticelli presenta un ritratto a mezzo busto di un nobile modello, che secondo gli studiosi sarebbe stato realizzato a immagine di un membro del ramo cadetto della famiglia fiorentina dei Medici, forse Giovanni di Pierfrancesco, fratello minore di Lorenzo il Popolano. Il giovane aristocratico tiene in mano un tondo raffigurante un santo, ispirato dalle tavole a fondo oro dell’artista senese Bartolommeo Bulgarini. Gli esperti ritengono che il lavoro possa essere stato svolto su commissione.Il dipinto “Giovane che tiene in mano un tondello” ebbe tra i primi proprietari conosciuti Sir Thomas Wynn, Lord Newborough (1736-1807), che lo custodiva nella sua casa in Toscana. Passò poi ai suoi discendenti e fu acquistato nel 1935 dal commerciante britannico Frank Sabin per 12.000 sterline; nel 1941 fu comprata da Sir Thomas Ralph ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il dipinto dipresenta una mezzo busto di un nobile modello, che secondo gli studiosi sarebbe stato realizzato a immagine di un membro del ramo cadetto della famiglia fiorentina dei Medici, forse Giovanni di Pierfrancesco, fratello minore di Lorenzo il Popolano. Il giovane aristocratico tiene in mano un tondo raffigurante un santo, ispirato dalle tavole a fondo oro dell’artista senese Bartolommeo Bulgarini. Gli esperti ritengono che il lavoro possa essere stato svolto su commissione.Il dipinto “Giovane che tiene in mano un tondello” ebbe tra i primi proprietari conosciuti Sir Thomas Wynn, Lord Newborough (1736-1807), che lo custodiva nella sua casa in Toscana. Passò poi ai suoi discendenti e fu acquistato nel 1935 dal commerciante britannico Frank Sabin per 12.000 sterline; nel 1941 fu comprata da Sir Thomas Ralph ...

(Adnkronos) - Il dipinto di Botticelli presenta un ritratto a mezzo busto di un nobile modello, che secondo gli studiosi sarebbe stato realizzato a immagine di un membro del ramo cadetto della famigli ...

Botticelli da record: venduto per 92 milioni di dollari all’asta Sotheby’s di New York

Il «Giovane uomo con medaglia» ha conquistato il secondo posto nella classifica dei dipinti antichi più cari. Dopo il Salvator Mundi di Leonardo (450,3 milioni) e prima della Strage degli innocenti di ...

Il «Giovane uomo con medaglia» ha conquistato il secondo posto nella classifica dei dipinti antichi più cari. Dopo il Salvator Mundi di Leonardo (450,3 milioni) e prima della Strage degli innocenti di ...