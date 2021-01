Arsenal, Aubameyang spiega la sua ‘sparizione’: “Mia madre è stata male. Dovevo starle vicino…” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Forse Lacazette lo sapeva. Ecco il perché della sua dedica nell'ultima rete realizzata con l'Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang era sparito dai radar dei Gunners tra lo stupore generale. Nessuna spiegazione precisa, neppure per il suo mister, almeno all'apparenza. "Non sappiamo quando tornerà", aveva detto Arteta lasciando un velo di mistero sul centravanti gabonese. Nelle ultime ore, invece, mistero risolto con il giocatore che ha parlato via social del momento complesso che sta vivendo.Arsenal, Aubameyang svela cosa è successocaption id="attachment 1062455" align="alignnone" width="801" Aubameyang (getty images)/caption"Ciao ragazzi, prima di tutto volevo dirvi grazie per i tanti messaggi e le chiamate che ho ricevuto negli ultimi giorni", ha scritto Aubameyang su ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Forse Lacazette lo sapeva. Ecco il perché della sua dedica nell'ultima rete realizzata con l'. Pierre-Emerickera sparito dai radar dei Gunners tra lo stupore generale. Nessunazione precisa, neppure per il suo mister, almeno all'apparenza. "Non sappiamo quando tornerà", aveva detto Arteta lasciando un velo di mistero sul centravanti gabonese. Nelle ultime ore, invece, mistero risolto con il giocatore che ha parlato via social del momento complesso che sta vivendo.svela cosa è successocaption id="attachment 1062455" align="alignnone" width="801"(getty images)/caption"Ciao ragazzi, prima di tutto volevo dirvi grazie per i tanti messaggi e le chiamate che ho ricevuto negli ultimi giorni", ha scrittosu ...

