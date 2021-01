Armanda, mamma di Tommaso Zorzi scrive al Corriere: ecco la verità sui suoi “5 mariti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ha fatto discutere un articolo di Renato Franco per il Corriere della Sera su Tommaso Zorzi, nel quale oltre a fornire un profilo del Vippone non del tutto veritiero da quello che in questi mesi di GF Vip abbiamo imparato a conoscere (e riconoscere), ha anche sottolineato aspetti della sua famiglia “distorti”, come sottolineato dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ha fatto discutere un articolo di Renato Franco per ildella Sera su, nel quale oltre a fornire un profilo del Vippone non del tutto veritiero da quello che in questi mesi di GF Vip abbiamo imparato a conoscere (e riconoscere), ha anche sottolineato aspetti della sua famiglia “distorti”, come sottolineato dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GPinsss_ : RT @Erica1814: Grazie mamma Armanda per aver ripristinato l'ordine. Chapeau come sempre all'eleganza con cui questa famiglia asfaltata tutt… - sophlovespop : RT @Erica1814: Grazie mamma Armanda per aver ripristinato l'ordine. Chapeau come sempre all'eleganza con cui questa famiglia asfaltata tutt… - svnflower28_ : RT @Erica1814: Grazie mamma Armanda per aver ripristinato l'ordine. Chapeau come sempre all'eleganza con cui questa famiglia asfaltata tutt… - MoniBerny : RT @Erica1814: Grazie mamma Armanda per aver ripristinato l'ordine. Chapeau come sempre all'eleganza con cui questa famiglia asfaltata tutt… - librasdrama : RT @sonfattacosi: Oggi mamma Armanda non le manda a dire a quelli del Corriere e all'articolo osceno scritto ieri. Mi domando:è così diffic… -