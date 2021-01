Area ponte Ufita, completati i lavori e firmato il collaudo statico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati ultimati i lavori nell’Area del ponte sul fiume Ufita sulla Strada provinciale n. 34 in loc. Iscalonga di Apice, opera inaugurata il 4 gennaio scorso. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che ha inviato una lettera in tal senso ai Sindaci della stessa Apice, Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, le cui comunità sono direttamente interessate dall’infrastruttura rimasta chiusa al traffico per anni dopo l’alluvione dell’ottobre 2015. Con la ricostruzione del ponte e la sua riconsegna alla cittadinanza il 4 gennaio erano stati imposti però dal Settore Tecnico della Provincia limiti di velocità e peso per la percorrenza, in attesa di ultimare alcuni interventi complementari sull’arteria, interventi che per l’appunto sono stati portati a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati ultimati inell’delsul fiumesulla Strada provinciale n. 34 in loc. Iscalonga di Apice, opera inaugurata il 4 gennaio scorso. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che ha inviato una lettera in tal senso ai Sindaci della stessa Apice, Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, le cui comunità sono direttamente interessate dall’infrastruttura rimasta chiusa al traffico per anni dopo l’alluvione dell’ottobre 2015. Con la ricostruzione dele la sua riconsegna alla cittadinanza il 4 gennaio erano stati imposti però dal Settore Tecnico della Provincia limiti di velocità e peso per la percorrenza, in attesa di ultimare alcuni interventi complementari sull’arteria, interventi che per l’appunto sono stati portati a ...

GENOVA - Dopo 5 mesi dall'apertura del nuovo Ponte Genova San Giorgio al di sotto del viadotto si stanno ultimando i lavori di sistemazione dell'area dopo l'ultimo intervento di verniciatura delle pil ...

Lavori in corso sul Ponte Colombo. L’opera pubblica in centro a Monza che tornerà a collegare l’area di Piazza Cambiaghi con quella di Spalto Maddalena è nella fase delle prove di carico, un passaggio ...

