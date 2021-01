Apple: sapete perchè il logo del noto marchio è una mela? Le curiosità dietro la scelta (Di giovedì 28 gennaio 2021) sapete perchè il noto marchio di telefonia Apple ha scelto proprio una mela come suo logo? Le teorie sono tante, una più curiosa dell’altra! Cosa c’è dietro la scelta della mela come logo della Apple? (fonte Pixabay)L’azienda Apple è nata nel 1976 a Cuppertino, nella Silicon Valley, in California, terra delle più grandi multinazionali del mondo. Oggi il noto marchio di telefonia e computer Apple è noto in tutto il mondo tanto per la qualità tanto per l’iconicità dei suoi prodotti. Tutti sanno che il logo dell’azienda è una mela morsa, ma sapete ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021)ildi telefoniaha scelto proprio unacome suo? Le teorie sono tante, una più curiosa dell’altra! Cosa c’èladellacomedella? (fonte Pixabay)L’aziendaè nata nel 1976 a Cuppertino, nella Silicon Valley, in California, terra delle più grandi multinazionali del mondo. Oggi ildi telefonia e computerin tutto il mondo tanto per la qualità tanto per l’iconicità dei suoi prodotti. Tutti sanno che ildell’azienda è unamorsa, ma...

apple_onthehill : RT @smaalltaalk: se capite questo sapete cosa sia il dolore - matt__vecchio : voi non sapete cosa significa piangere da due ore consecutive per una canzone - RORAXSHE : ma voi sapete come si cracca apple music? :) - lonesometown_ : Raga scusate, a parte chewbe super dolcissimo, per caso mi sapete dire come si chiama l'orologio di cesi? È uno di… - bocyx1982pz : @VodafoneIT @HollowMatt_ITA Disattivare il Bluetooth dell’Apple Watch, fatto! E poi? L’LTE? Io non riesco a usarla.… -