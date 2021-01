Antonella Elia, il dramma del tumore: «Mi hanno amputato il seno. Sono squartata». Il post choc (Di giovedì 28 gennaio 2021) Antonella Elia, il dolore segreto: «Mi hanno diagnosticato un tumore e mi hanno amputato il seno. Sono squartata». L’opinionista del Grande Fratello Vip si è raccontata a cuore aperto in un post condiviso su Instagram. Antonella Elia ha fronteggiato un cancro, subendo l’asportazione di un quadrante di seno. Ecco le parole della Elia: «Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma in situ. ‘Una bomba che ti puo? esplodere da un momento all’altro’ mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 gennaio 2021), il dolore segreto: «Midiagnosticato une miil». L’opinionista del Grande Fratello Vip si è raccontata a cuore aperto in uncondiviso su Instagram.ha fronteggiato un cancro, subendo l’asportazione di un quadrante di. Ecco le parole della: «Nel 2016 ho scoperto di avere un. Un carcinoma in situ. ‘Una bomba che ti puo? esplodere da un momento all’altro’ mi dissero.stata operata con l’asportazione di un quadrante aldi 4 cm., una mutilazione ...

