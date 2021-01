Antonella Elia e il cancro al seno: «Una mutilazione che mi ha segnata per sempre» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ne aveva parlato per la prima volta durante un confronto con Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip, ma solo ora Antonella Elia si sofferma sul cancro al seno che l’ha colpita qualche anno fa, raccontandosi in un lungo post su Instagram, che fa seguito a un’intervista rilasciata a Panorama. «Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ“. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro“ mi dissero», ha scritto la Elia sul suo account social. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ne aveva parlato per la prima volta durante un confronto con Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip, ma solo ora Antonella Elia si sofferma sul cancro al seno che l’ha colpita qualche anno fa, raccontandosi in un lungo post su Instagram, che fa seguito a un’intervista rilasciata a Panorama. «Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ“. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro“ mi dissero», ha scritto la Elia sul suo account social.

