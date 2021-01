Antonella Elia a Cuore Aperto: Vi racconto La Mia Malattia! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Antonella Elia ha rilasciato una dettagliata intervista, in cui ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno. È stato al Grande Fratello Vip, che la showgirl ha rivelato di aver avuto il brutto male. Una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, perché Antonella non ne aveva mai fatto accenno prima. Scopriamo insieme cosa ha raccontato! In occasione di un forte scontro con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha confessato di aver avuto un tumore. Infatti, l’attuale opinionista del programma di Alfonso Signorini, dopo aver fatto un commento sull’aumento di peso alla concorrente, è stata accusata dalla stessa – e da tanti telespettatori – di essere insensibile. Samantha infatti, ha affrontato il cancro al seno, raccontandosi tra le mura della Casa di Cinecittà e, ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha rilasciato una dettagliata intervista, in cui ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno. È stato al Grande Fratello Vip, che la showgirl ha rivelato di aver avuto il brutto male. Una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, perchénon ne aveva mai fatto accenno prima. Scopriamo insieme cosa ha raccontato! In occasione di un forte scontro con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip,ha confessato di aver avuto un tumore. Infatti, l’attuale opinionista del programma di Alfonso Signorini, dopo aver fatto un commento sull’aumento di peso alla concorrente, è stata accusata dalla stessa – e da tanti telespettatori – di essere insensibile. Samantha infatti, ha affrontato il cancro al seno, raccontandosi tra le mura della Casa di Cinecittà e, ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia e il cancro al seno: «Una mutilazione che mi ha segnata per sempre» Vanity Fair Italia Gf vip, Antonella Elia rivela il suo tumore mammario

La showgirl del Gf vip 5, Antonella Elia, ha rivelato a mezzo stampa di essere stata colpita dal cancro in passato. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

La showgirl del Gf vip 5, Antonella Elia, ha rivelato a mezzo stampa di essere stata colpita dal cancro in passato. Ecco tutti i dettagli della vicenda.