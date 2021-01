Animali Fantastici 3: aggiornamenti sul cast (Di giovedì 28 gennaio 2021) Animali Fantastici 3, come ogni prodotto di successo, ha iniziato a far parlare e discutere di sé molto tempo prima dell’uscita ufficiale. Per settimane siamo stati attaccati alle news riguardo il licenziamento di Johnny Deep e per altrettanto tempo ci siamo domandati chi sarebbe stato il nuovo Grindelwald. Come sappiamo l’onore e l’onere è ricaduto sulla testa di Mads Mikkelsen, protagonista della serie Hannibal, nella quale interpreta proprio il cannibale che ha saputo farsi apprezzare, soprattutto come villain, anche al cinema, comparendo in film come Casino Royale, Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story. Animali Fantastici 3: non solo Mikkelsen Una delle new entry nel cast del terzo capito della saga di Animali Fantastici sarà Richard Coyle, divenuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021)3, come ogni prodotto di successo, ha iniziato a far parlare e discutere di sé molto tempo prima dell’uscita ufficiale. Per settimane siamo stati attaccati alle news riguardo il licenziamento di Johnny Deep e per altrettanto tempo ci siamo domandati chi sarebbe stato il nuovo Grindelwald. Come sappiamo l’onore e l’onere è ricaduto sulla testa di Mads Mikkelsen, protagonista della serie Hannibal, nella quale interpreta proprio il cannibale che ha saputo farsi apprezzare, soprattutto come villain, anche al cinema, comparendo in film come Casino Royale, Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story.3: non solo Mikkelsen Una delle new entry neldel terzo capito della saga disarà Richard Coyle, divenuto ...

