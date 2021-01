Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò insieme? Il fratello Jacopo “benedice” l’unione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Jacopo, fratello maggiore di Andrea Zenga, ospite di Casa Chi, ha risposto ad una domanda di gossip particolarmente croccante. Nella puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip, qualcuno ha alluso ad una possibile liaison tra il ragazzo e Rosalinda Cannavò, la cui storia d’amore pare stia giungendo al termine. Il fratello di Andrea Zenga... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 28 gennaio 2021)maggiore di, ospite di Casa Chi, ha risposto ad una domanda di gossip particolarmente croccante. Nella puntata di lunedì sera del GrandeVip, qualcuno ha alluso ad una possibile liaison tra il ragazzo e, la cui storia d’amore pare stia giungendo al termine. Ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il #GFVIP regala forti emozioni e ,dopo tanti anni, venerdì Andrea Zenga incontrerà suo padre: Walter Zenga entrerà… - GrandeFratello : Affrontare l’amore come Andrea Zenga ???? #GFVIP - sakura_san88 : @Deda84011537 @gregoraci_stan Isolato mi sembra un parolone , stanno sempre con Andrea Zenga e Zelletta e spesso Rosy - alwayslarry28th : RT @chetrashhh: Zenga: 'Il discorso di Giulia avrebbe senso se lei avesse salvato Tommaso e non Andrea. Ma dato che ha salvato Andrea che l… - monica22380590 : RT @chetrashhh: Zenga: 'Il discorso di Giulia avrebbe senso se lei avesse salvato Tommaso e non Andrea. Ma dato che ha salvato Andrea che l… -