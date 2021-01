Andrea Denver e Adriana Volpe si stuzzicano su Instagram: quella foto sexy e il commento della conduttrice (Di giovedì 28 gennaio 2021) Andrea Denver e Adriana Volpe, il commento sotto lo scatto bollente Andrea Denver vanta 1.2 milioni di followers su Instagram e non è difficile capirne il motivo: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sa bene come stuzzicare la fantasia di chi lo segue sui social e infatti il post più recente è la giusta occasione per ricordare alla community che è provvisto di splendidi addominali… Ma ne avevamo dubbi? In realtà Denver ha postato una doppia foto: la prima è super sexy, con lui in costume che esce dolcemente dall’acqua guardando l’infinto, la seconda invece è un omaggio divertente a Joe Biden infreddolito con guanti e cappotto. “Dreams vs reality” è la didascalia che accompagna gli scatti da oltre ... Leggi su funweek (Di giovedì 28 gennaio 2021), ilsotto lo scatto bollentevanta 1.2 milioni di followers sue non è difficile capirne il motivo: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sa bene come stuzzicare la fantasia di chi lo segue sui social e infatti il post più recente è la giusta occasione per ricordare alla community che è provvisto di splendidi addominali… Ma ne avevamo dubbi? In realtàha postato una doppia: la prima è super, con lui in costume che esce dolcemente dall’acqua guardando l’infinto, la seconda invece è un omaggio divertente a Joe Biden infreddolito con guanti e cappotto. “Dreams vs reality” è la didascalia che accompagna gli scatti da oltre ...

JabbahJibbah : @mary49007639 Andrea Denver della scorsa edizione AHAHAHAHAH per questo sono confusissima - profilefortrah : #prelemi trovo un molte similitudini con Andrea Denver per quella famosa nomination - m00_mario : Andrea Denver è storia del #gfvip Pierpollo se permetti non puoi paragonarti a lui #tzvip - fangirlobv : RT @J3an_Tonic: Abbiamo capito: Pierpaolo voleva imitare Andrea Denver è arrivare zitto zitto in finale. E ci è riuscito benissimo #tzvip #… - J3an_Tonic : Abbiamo capito: Pierpaolo voleva imitare Andrea Denver è arrivare zitto zitto in finale. E ci è riuscito benissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Denver Video: Andrea Denver invita alla serata finale L'Arena Adolescente 18enne muore nel sonno dopo aver contratto la Covid-19 una seconda volta

Contagiato dal Coronavirus per ben due volte, è deceduto improvvisamente nel sonno . La vittima è un 18enne americano di Denver ma le cause della morte andranno chiarite ...

Grande Fratello VIP, Andrea Pucci interroga i Vip

Andrea Pucci in partenza con il programma “La pupa e il secchione e viceversa” interroga i Vip con domande di cultura generale.

Contagiato dal Coronavirus per ben due volte, è deceduto improvvisamente nel sonno . La vittima è un 18enne americano di Denver ma le cause della morte andranno chiarite ...Andrea Pucci in partenza con il programma “La pupa e il secchione e viceversa” interroga i Vip con domande di cultura generale.