Andrea Delogu e Francesco Montanari, è la fine dell’amore? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amori che si allontanano, che prendono strade diverse. Definitive? Chissà. Andrea Delogu e Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, si sarebbero separati dopo quasi cinque anni di matrimonio. A dare notizia della crisi, nella quale la convivenza coatta imposta dal lockdown avrebbe giocato un ruolo determinante, è stato per primo Giornalettisimo. Poi, Dagospia. Montanari e la Delogu, le cui nozze sono state celebrate in gran segreto nel 2016, si sarebbero allontanati due mesi fa, in silenzio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amori che si allontanano, che prendono strade diverse. Definitive? Chissà. Andrea Delogu e Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, si sarebbero separati dopo quasi cinque anni di matrimonio. A dare notizia della crisi, nella quale la convivenza coatta imposta dal lockdown avrebbe giocato un ruolo determinante, è stato per primo Giornalettisimo. Poi, Dagospia. Montanari e la Delogu, le cui nozze sono state celebrate in gran segreto nel 2016, si sarebbero allontanati due mesi fa, in silenzio.

GossipItalia3 : Andrea Delogu e Francesco Montanari separati? I due non parlano… #gossipitalianews - bornwithtiziano : speriamo sia una fake news quella su Andrea Delogu e Montanari ?????????????????? - zazoomblog : Andrea Delogu e Francesco Montanari la notizia che cambia tutto - #Andrea #Delogu #Francesco #Montanari - paolinoincedib1 : @Da_Legnano - inarteziogio : Ma Andrea Delogu ha finito su Rai 3? Non può aiutare Leonardo per la sua dipendenza? #Upas -