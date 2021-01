Andrea Bocelli, si indaga sulla morte della cagnolina Pallina (Di giovedì 28 gennaio 2021) È stata aperta un’indagine sulla morte della cagnolina Pallina del tenore Andrea Bocelli, che è deceduta annegando lo scorso 21 agosto in Sardegna sulla morte di Pallina, la cagnolina del tenore Andrea Bocelli, è stata aperta un’indagine a carico di ignoti. Il piccolo animale a quattro zampe annegò lo scorso 21 agosto in Sardegna, precisamente L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021) È stata aperta un’indaginedel tenore, che è deceduta annegando lo scorso 21 agosto in Sardegnadi, ladel tenore, è stata aperta un’indagine a carico di ignoti. Il piccolo animale a quattro zampe annegò lo scorso 21 agosto in Sardegna, precisamente L'articolo proviene da YesLife.it.

1cyberella : Mistero sulla morte di Pallina, la cagnetta di Andrea Bocelli, annegata in agosto in Sardegna. La Procura di Tempi… - Agenzia_Ansa : Mistero sulla morte di #Pallina, la cagnetta del tenore Andrea Bocelli, annegata il 21 agosto scorso nelle acque t… - fisco24_info : Andrea Bocelli, indagini sulla morte della sua cagnolina: Lo rivela l'Aidaa, che sporse denuncia dopo l'annegamento… - Lucky_Allycat : Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma) - DouniaEid1 : RT @MaaroufEid: Andrea Bocelli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli Andrea Bocelli, indagine sulla morte della sua cagnolina - Musica Agenzia ANSA Andrea Bocelli, indagini sulla morte della sua cagnolina

La Procura di Tempio apre un'indagine a carico di ignoti sulla morte di Pallina, la cagnetta del tenore Andrea Bocelli, annegata il 21 agosto scorso nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardeg ...

Cagnolina di Bocelli annegata in Sardegna, la procura apre un' inchiesta

È quanto riferisce Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l'Associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente ...

La Procura di Tempio apre un'indagine a carico di ignoti sulla morte di Pallina, la cagnetta del tenore Andrea Bocelli, annegata il 21 agosto scorso nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardeg ...È quanto riferisce Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l'Associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente ...