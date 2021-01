American Magic riparato: pronto per il ritorno in Coppa America (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il palcoscenico è pronto per una delle grandi rimonte in uno degli eventi più antichi dello sport. Presto vedremo American Magic gareggiare con Luna Rossa nelle semifinali della Challenger Series dell’America’s Cup. Lo scafo di American Magic riparato scenderà quindi in acqua senza problemi. American Magic riparato: cosa è successo? Solo 11 giorni fa lo yacht da regata Patriot di American Magic è stato fortemente danneggiato ed è quasi affondato dopo essersi ribaltato durante una gara di andata e ritorno contro Luna Rossa. L’equipaggio di terra del team statunitense ha lavorato febbrilmente dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il palcoscenico èper una delle grandi rimonte in uno degli eventi più antichi dello sport. Presto vedremogareggiare con Luna Rossa nelle semifinali della Challenger Series dell’’s Cup. Lo scafo discenderà quindi in acqua senza problemi.: cosa è successo? Solo 11 giorni fa lo yacht da regata Patriot diè stato fortemente danneggiato ed è quasi affondato dopo essersi ribaltato durante una gara di andata econtro Luna Rossa. L’equipaggio di terra del team statunitense ha lavorato febbrilmente dal ...

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ??? #LunaRossa, ecco lo spareggio con #AmericanMagic Si torna in acqua per le semifinali della #PradaCup. La diretta nella no… - MoliPietro : American Magic riparato: pronto per il ritorno in Coppa America - periodicodaily : American Magic riparato: pronto per il ritorno in Coppa America #PRADACup #AmericasCup #LunaRossa #americanmagic… - ShareMySea_IT : Vascotto:”Più forti con vento leggero, sono certo che American Magic sarà pronta” - Teleromagna : VELA: American Magic è pronta per sfidare Luna Rossa -