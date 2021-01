Amanda Gorman, la poetessa di Biden e la sorpresa per il Super Bowl: ecco cosa farà (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amanda Gorman ha entusiasmato il mondo con la sua poesia durante la cerimonia di insediamento di Biden. Adesso è pronta a incantare al Super Bowl Ha rapito il mondo intero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha entusiasmato il mondo con la sua poesia durante la cerimonia di insediamento di. Adesso è pronta a incantare alHa rapito il mondo intero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

MaddowBlog : Full video: Inaugural poet Amanda Gorman - Tg3web : L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne… - ilpost : Chi è Amanda Gorman, la poeta laureata dell’insediamento - NELLY822 : RT @GuglielminaS: . For there is always light If only we are brave enough to see it If only we are brave enough to be it. . Perché c’è se… - abilitychannel : Il testo integrale in inglese e la traduzione in italiano di “The Hill We Climb”, la poesia di Amanda Gorman ?Qui… -