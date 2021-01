Amanda Gorman, la poetessa del giuramento di Biden, sarà al Super Bowl (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Foto: Wikipedia)È l’appuntamento sportivo più atteso negli Stati Uniti, ma anche la trasmissione televisiva più seguita al mondo: il Super Bowl, lo sappiamo bene, è molto più di una partita di football, è un vero e proprio evento carico di significati, un palcoscenico importante e invidiabile. Non è un caso tra i protagonisti quest’anno c’è anche Amanda Gorman. Dopo essere stata la più giovane poetessa a partecipare a un’inaugurazione presidenziale, quella di Joe Biden lo scorso 20 gennaio, e, prima ancora, insignita nel 2017 del titolo di National Youth Poet Laureate, è pronta a collezionare un nuovo primato: prendere parte alla cerimonia che precede il Super Bowl. Ad annunciarlo è la Nfl, l’Associazione nazionale americana di football che si occupa ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Foto: Wikipedia)È l’appuntamento sportivo più atteso negli Stati Uniti, ma anche la trasmissione televisiva più seguita al mondo: il, lo sappiamo bene, è molto più di una partita di football, è un vero e proprio evento carico di significati, un palcoscenico importante e invidiabile. Non è un caso tra i protagonisti quest’anno c’è anche. Dopo essere stata la più giovanea partecipare a un’inaugurazione presidenziale, quella di Joelo scorso 20 gennaio, e, prima ancora, insignita nel 2017 del titolo di National Youth Poet Laureate, è pronta a collezionare un nuovo primato: prendere parte alla cerimonia che precede il. Ad annunciarlo è la Nfl, l’Associazione nazionale americana di football che si occupa ...

