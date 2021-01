Amadeus si dimette e lascia Sanremo? I motivi della minaccia alla Rai (Di giovedì 28 gennaio 2021) Su Dagospia una notizia flash di Candela. Secondo quanto riportato, Amadeus sarebbe pronto a dimettersi e a lasciare la direzione artistica del Festival di Sanremo 2021. L’amico Fiorello, co-conduttore della kermesse canora, lo seguirebbe senza pensarci un attimo. OM apprende che nella mattinata di oggi sembra essere atteso un nuovo vertice Rai. L’intenzione è quella di trovare un accordo al fine di consentire ad Amadeus lo svolgimento del suo Festival di Sanremo e scongiurare le dimissioni a poche settimane dall’avvio della competizione musicale. Sembrerebbe essere partito tutto da un tweet del ministro Franceschini, che si è detto questa mattina restio alla presenza del pubblico al Teatro Ariston di Sanremo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Su Dagospia una notizia flash di Candela. Secondo quanto riportato,sarebbe pronto arsi e are la direzione artistica del Festival di2021. L’amico Fiorello, co-conduttorekermesse canora, lo seguirebbe senza pensarci un attimo. OM apprende che nella mattinata di oggi sembra essere atteso un nuovo vertice Rai. L’intenzione è quella di trovare un accordo al fine di consentire adlo svolgimento del suo Festival die scongiurare le dimissioni a poche settimane dall’avviocompetizione musicale. Sembrerebbe essere partito tutto da un tweet del ministro Franceschini, che si è detto questa mattina restiopresenza del pubblico al Teatro Ariston di...

beppebottero : Se #Amadeus si dimette, @RaiUno aprirà immediatamente le #consultazioni per trovare il sostituto alla guida di… - Ubiklandia : @Corriere Amadeus si dimette? Anche a lui Renzi ha tolto la fiducia??? - Tore91 : Se si dimette Amadeus il festival lo presenteranno la M3l0n1 e S4lv1n1!!!!!! - ailuig96 : Se per colpa sua Amadeus si dimette da direttore artistico del Festival a Fr4nc3sch1n1 gli tagliamo la testa - LaFag_ : Pure Amadeus si dimette. Io non ce la faccio -