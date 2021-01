Altra Neve sull’Italia, ritorno imminente: ecco dove, tutti i dettagli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Negli ultimi giorni il clima rigido si è associato a qualche spruzzata di Neve fino a bassa quota lungo il versante adriatico, in particolare sulla Puglia, ed in alcune aree interne del Sud. Ora lo scenario sta cambiando, per il subentrare d’aria molto più mite da occidente che chiuderà la fase invernale. Nonostante il tentativo di rimonta dell’anticiclone, diverse perturbazioni veicolate da correnti nord-occidentali transiteranno a più riprese sull’Italia. Non ci sarà vero e proprio maltempo, ma non mancheranno nevicate seppur confinate alle Alpi e ad alcune aree dell’Appennino. La circolazione d’aria più mite oceanica produrrà un netto rialzo termico anche in quota, con la conseguenza che il limite delle nevicate si appresta a salire decisamente di quota, anche per quanto concerne l’Arco Alpino. Previsioni Neve Ma vediamo nel ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Negli ultimi giorni il clima rigido si è associato a qualche spruzzata difino a bassa quota lungo il versante adriatico, in particolare sulla Puglia, ed in alcune aree interne del Sud. Ora lo scenario sta cambiando, per il subentrare d’aria molto più mite da occidente che chiuderà la fase invernale. Nonostante il tentativo di rimonta dell’anticiclone, diverse perturbazioni veicolate da correnti nord-occidentali transiteranno a più riprese. Non ci sarà vero e proprio maltempo, ma non mancheranno nevicate seppur confinate alle Alpi e ad alcune aree dell’Appennino. La circolazione d’aria più mite oceanica produrrà un netto rialzo termico anche in quota, con la conseguenza che il limite delle nevicate si appresta a salire decisamente di quota, anche per quanto concerne l’Arco Alpino. PrevisioniMa vediamo nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Altra Neve Altra Neve sull’Italia, ritorno imminente: ecco dove, tutti i dettagli Meteo Giornale Neve sulle Alpi: pericolo valanghe, strade e ferrovie chiuse

Pericolo massimo di slavine sulla cresta settentrionale delle Alpi, dall'Alto Vallese fino a Glarona. Sconsigliati sci alpino, ciaspole e fuori pista ...

Morto nella neve, no all'archiviazione: altri sei mesi per trovare la verità

Il gip ha accolto la domanda di opposizione all'archiviazione dell'indagine relativa alla misteriosa morte di Mattia Mingarelli ...

