Almici: “La C categoria complicata, testa alta e non ascoltiamo le critiche! Infortunio? Ecco da cosa dipende il mio rientro” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Palermo spera di poter ritrovare al più presto Alberto Almici.Il laterale destro rosanero si è fermato nel corso della gara pareggiata 3-3 dagli uomini di Boscaglia contro la Viterbese, per lui un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Nel frattempo l'ex Verona, nel corso dell'intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha parlato del suo prossimo rientro in campo."Ormai da quasi due mesi sto lavorando al massimo per tornare in campo e aiutare la squadra in questa seconda parte di stagione. Non so ancora quando tornerò, spero solo il più presto possibile, la cosa fondamentale sarà rientrare senza rischiare di subire un nuovo stop. È stato difficile sopperire ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Palermo spera di poter ritrovare al più presto Alberto.Il laterale destro rosanero si è fermato nel corso della gara pareggiata 3-3 dagli uomini di Boscaglia contro la Viterbese, per lui un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale. Il suoin campo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Nel frattempo l'ex Verona, nel corso dell'intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha parlato del suo prossimoin campo."Ormai da quasi due mesi sto lavorando al massimo per tornare in campo e aiutare la squadra in questa seconda parte di stagione. Non so ancora quando tornerò, spero solo il più presto possibile, lafondamentale sarà rientrare senza rischiare di subire un nuovo stop. È stato difficile sopperire ...

