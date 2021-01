“Allora io lascio il Festival”. Bomba su Sanremo 2021, Amadeus pronto a rinunciare alla conduzione. E con lui anche Fiorello (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sta succedendo tutto in queste concitate ore. Il tweet del ministro Dario Franceschini ha innescato, come prevedibile, una serie di reazioni tra cui quella, clamorosa del conduttore e direttore artistico dell’ormai imminente Festival di Sanremo. Ma cosa ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo? Queste le dichiarazioni affidate ad un tweet: “Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri”. “E quindi – prosegue Franceschini- come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Non ci saranno dunque eccezioni e il messaggio è arrivato proprio mentre Amadeus continua a sforzarsi per trovare idee fattibili per consentire al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sta succedendo tutto in queste concitate ore. Il tweet del ministro Dario Franceschini ha innescato, come prevedibile, una serie di reazioni tra cui quella, clamorosa del conduttore e direttore artistico dell’ormai imminentedi. Ma cosa ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo? Queste le dichiarazioni affidate ad un tweet: “Il Teatro Ariston di #è un teatro come tutti gli altri”. “E quindi – prosegue Franceschini- come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Non ci saranno dunque eccezioni e il messaggio è arrivato proprio mentrecontinua a sforzarsi per trovare idee fattibili per consentire al ...

