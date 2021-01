Allegri alla Roma, nuove conferme: spunta un precontratto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Massimiliano Allegri sempre più vicino a un ritorno in serie A, le ultime indiscrezioni parlano di un precontratto firmato con la Roma per la prossima stagione Troppo tempo fermo per uno come Allegri, tante voci che si sono rincorse sul suo futuro, ma adesso la strada che porta alla Roma sembra essere davvero quella giusta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Massimilianosempre più vicino a un ritorno in serie A, le ultime indiscrezioni parlano di unfirmato con laper la prossima stagione Troppo tempo fermo per uno come, tante voci che si sono rincorse sul suo futuro, ma adesso la strada che portasembra essere davvero quella giusta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fabius40884986 : @RomoloEgo59 Ma siamo 3 Nn siamo 12 Ma perche questo allenatore nn deve arrivare almeno Alla fine della stagione e… - callmegoodlife : Boooom: Allegri alla maggica. La bomba di LarioLario. Ambra avrà un programma in rai al sabato sera e Allegri impazzisce per zanniolo. - FrankPuppeteer : @GliEhuilibri @cortomuso Niente,Allegri e Sarri alla Roma verrebbero ben volentieri. Sarri ha rifiutato in estate l… - carlac61 : RT @Ern4Pel: Capisco perfettamente l'euforia di molti tifosi quando vengono accostati grandi nomi alla Roma. Ma oggi parlando di Allegri,… - Tiaguinho_1973 : RT @Ern4Pel: Capisco perfettamente l'euforia di molti tifosi quando vengono accostati grandi nomi alla Roma. Ma oggi parlando di Allegri,… -